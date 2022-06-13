الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رقابة

طالب مستهلكون البلديات بتشديد الرقابة على أسواق الخضراوات والفاكهة، للحد من محاولات التضليل التي يلجأ إليها بعض التجار، بمزجهم منتجات فاسدة بأخرى عالية الجودة في صناديق مغلفة، وبأسعار مبالغ فيها.

مساجد

طالب مصلون الجهات المعنية بوضع أجهزة تكييف خارجية خلال فصل الصيف، خارج المساجد، خصوصاً أن أعداداً كبيرة تضطر للصلاة خارج المساجد لضيق المساحة، بسبب زيادة أعداد المصلين.

مواصفات

اشتكى متسوقون عبر صفحات تجارية إلكترونية تلقيهم سلعاً ومنتجات مخالفة للمواصفات المعروضة، ومواجهة مشكلات كبيرة في إرجاع هذه المنتجات، مطالبين بآليات تحفظ حقوق المستهلكين في مثل هذه الأحوال.

مدارس

أعرب أولياء أمور عن سعادتهم بقرار إنشاء مدارس الأجيال، التي ستسهم في رفع مستوى التعليم بمختلف المراحل الدراسية من جهة، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل أولياء الأمور من جهة أخرى.

دراجات

نوّه قراء بقرار حظر استخدام الدراجات الكهربائية ذات المقعد الواحد في أبوظبي، نظراً لما كانت تسببه من ارتباك للمشاة عند عبور الشارع أو السير على الرصيف.

صيانة

لاحظ قراء أن العديد من المكاتب العقارية التي تدير المباني السكنية باتت تتنصل من خدمة الصيانة المنزلية، وتحمّل كلفتها للمستأجرين، بعدما كانت ضمن الخدمات المجانية، كاستبدال مصابيح الإضاءة أو فتح المجاري المغلقة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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