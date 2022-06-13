الامارات | 1249 إصابة جديدة بـ «كورونا» و977 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1249 إصابة جديدة بـ «كورونا» و977 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة،

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 244 ألفاً و931 فحصاً جديداً، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1249 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 917 ألفاً و496 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 977 حالة جديدة من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 899 ألفاً و282 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news