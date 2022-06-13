الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة التربية والتعليم الدورة الثالثة من برنامج سفراؤنا الوطني «استعداد»، الذي يُنفذ افتراضياً (عن بعد) لمدة أسبوعين من 18 يوليو إلى الخامس من أغسطس المقبلين، بالشراكة مع جامعات ومؤسسات في الدولة، ويستهدف البرنامج الطلبة من الصف الثامن إلى الثاني عشر، وكذلك المعلمين من جميع المدارس الحكومية والخاصة. وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الطلبة والمعلمين في مختلف المجالات، ويعرّف الطلبة بمؤسسات التعليم العالي، لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في مرحلة الدراسة الجامعية.

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