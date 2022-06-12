الامارات | 28.9 ألف طالب يخوضون اليوم امتحانات الثاني عشر في 87 مدرسة

شكرا لقرائتكم خبر عن 28.9 ألف طالب يخوضون اليوم امتحانات الثاني عشر في 87 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتقدّم 295 ألفاً و707 طلاب من الصفوف (3-12) في المدارس الحكومية والخاصة، المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، اليوم، لتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، بينهم 28 ألفاً و916 طالباً وطالبة في الصف الثاني عشر.

ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر امتحاناتهم في 87 مدرسة على مستوى الدولة، حسبما حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وشددت الإدارات المدرسية على الالتزام بالحضور إلى المدرسة قبل توقيت الاختبار بنصف ساعة على الأقل، والالتزام بالزي المدرسي، والإجراءات الاحترازية داخل المدرسة وفي قاعة الاختبار.

وأكدت ضرورة إحضار الطلبة حواسيبهم الوزارية مع الشواحن، وفي حال وجود خلل في الحاسوب، سيتعين على الطالب إحضار ما يؤكد ذلك من الدعم الفني، وتسليمه لرئيس وحدة شؤون الطلبة، وخلاف ذلك يمنع الطالب من دخول الاختبار.

وحددت المؤسسة خمسة إجراءات خاصة بامتحانات الطلبة أصحاب الهمم، ضمنتها دليل استعداد المدارس للامتحانات، شملت أن تكون امتحانات الطلبة أصحاب الهمم في الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، إلكترونياً من خلال الحضور إلى المدارس، وأن تؤدى امتحانات الصفين الثالث والرابع، ورقياً، من خلال الحضور إلى المدارس، وأن يخضع الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة/ تكييف»، للامتحان المركزي المعد لبقية الطلبة، مع تطبيق المواءمات الواردة في الدليل الإرشادي لامتحانات أصحاب الهمم.

أما الطلبة الذين يتبعون خطة تربوية فردية، فيتم تقييمهم إلكترونياً من قبل معلمي المواد، بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، بحيث يعدّ الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية، للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر. ويتقدم طلبة الصف الثاني عشر للامتحان المركزي مع بقية الطلبة، بعد توفير الاحتياجات الواردة لكل طالب في الخطة الدراسية الفردية المعتمدة في نظام المنهل، إضافة إلى تشكيل لجان خاصة بالطلبة أصحاب الهمم، في حال كانت الخطة التربوية الفردية الخاصة بهم تنص على ذلك.

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