الامارات | "الوطني للأرصاد": فرصة لتشكل الضباب غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد": فرصة لتشكل الضباب غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً وذلك من الساعة 23:30 الأحد 12/06/2022 وحتى الساعة 08:30 الإثنين 13/06/2022.

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