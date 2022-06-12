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الامارات | "الوطني للأرصاد": فرصة لتشكل الضباب غداً

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أبوظبي – وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً وذلك من الساعة 23:30 الأحد 12/06/2022 وحتى الساعة 08:30 الإثنين 13/06/2022.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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