الامارات | الرميثي يزور الأردن ويبحث علاقات التعاون العسكري بين البلدين

شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي يزور الأردن ويبحث علاقات التعاون العسكري بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، الذي يزور الأردن حالياً، اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية في مكتبة في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الشقيقين.

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