الامارات | رئيس الوزراء الأوزبكي يلتقي محمد القرقاوي ووفد حكومة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأوزبكي يلتقي محمد القرقاوي ووفد حكومة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد عبدالله أريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، اجتماعاً مع محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، استعرضا خلاله إنجازات الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في التحديث والتطوير الحكومي، التي تحققت والمجالات الجديدة التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وسعادة خلفان جمعة بلهول المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ووفد حكومة دولة الإمارات.

وبحث الجانبان إنجازات الشراكة الاستراتيجية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وآفاقها المستقبلية للأعوام الثلاثة المقبلة، وسبل تعزيزها عبر إطلاق البرامج والمبادرات الساعية لتعزيز العمل الحكومي، وتطوير برامج العمل، وتحديث منهجياته في مختلف القطاعات، ونقلها إلى مستويات متقدمة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين حكومتي البلدين.

وكانت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان دشّنتا مرحلة جديدة من التعاون المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تضمنت تمديد الشراكة لثلاث سنوات، وتوسيع آفاقها لتشمل 10 مجالات حيوية لتحديث العمل الحكومي، تشمل القطاع المالي، وقطاع التعليم، والاقتصاد، والقيادات الحكومية، والأمن الغذائي والزراعة، والموانئ والجمارك.

ويأتي تمديد الشراكة الاستراتيجية ليعكس العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، والبناء على نجاح الشراكة والإنجازات التي تم تحقيقها بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان منذ إطلاقها عام 2019، ضمن 27 محوراً تضمنت إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في المسرعات الحكومية والجودة الحكومية والخدمات الحكومية والتطبيقات الذكية والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات وبناء القدرات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها من المجالات.

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