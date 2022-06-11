الامارات | 3 نصائح من "الدفاع المدني" لمواجهة أعطال المصاعد الكهربائية

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح من "الدفاع المدني" لمواجهة أعطال المصاعد الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، 3 نصائح لمواجهة أعطال المصاعد الكهربائية ضمن مبادرة "سلامة المصاعد الكهربائية" التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني، للوقاية من المخاطر الناجمة عن أعطالها، داعية الجمهور لاتباعها.

ودعت إدارة الدفاع المدني لعدم السماح للأطفال باستخدام المصاعد الكهربائية بمفردهم حتى لا يؤدي ذلك إلى احتجازهم وتعرضهم للإصابة.

وأكدت أهمية تدريب مجموعة من شاغلي المكان على كيفية تشغيل المصعد يدويا عند توقفه فجأة، لافتة إلى أنه عند توقف المصعد الكهربائي عن العمل لابد من التزام الهدوء والتصرف بحكمة.

وتعد مبادرة "سلامة المصاعد الكهربائية" واحدة ضمن مبادرات عديدة أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني للوقاية من مخاطر الحرائق والكوارث التي تحدث في فصل الصيف.

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