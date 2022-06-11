الامارات | كيف تسجل ميلاد طفلك في حال تواجدكم خارج الدولة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسجل ميلاد طفلك في حال تواجدكم خارج الدولة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت حكومة الإمارات الرقمية، أنه يجب على الوالدين المواطنين الحصول على شهادة ميلاد للمولود الجديد وتقديمها لأقرب سفارة إماراتية في الخارج،

وبينت أنه يحتاج المواليد الجدد إلى تقديم شهادة ميلاد من بلد محل الميلاد، قبل الحصول على شهادة ميلاد من دولة الإمارات. وعلى الوالدين التقدم بطلب للحصول على شهادة الميلاد خلال 30 يوماً من ميلاد الطفل.، وسوف تقوم سفارة الإمارات أو قنصليتها في الخارج بترتيب إصدار جوازات السفر ومستندات العودة ، وبعد وصول الطفل إلى دولة الإمارات، يمكن إضافة اسمه إلى دفتر العائلة.

أما بالنسبة للمقيمين، أكدت حكومة الامارات أنه يتعين على المقيمين الحصول على شهادة ميلاد للطفل، واستخراج جواز سفر جديد من السلطات المختصة أو سفارة بلدهم في الخارج. ومن ثم، يتقدم الآباء بطلب إلى سفارة دولة الإمارات في البلد المعني، للحصول على تأشيرة دخول للمولود الجديد داخل الدولة.

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