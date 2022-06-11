الامارات | انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا بوجه عام، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والرياح معتدلة السرعة على الساحل الشرقي.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية وشرقية على الساحل الشرقي 15 / إلى 25 تصل إلى 45 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:13 والمد الثاني عند الساعة 22:44 والجزر الأول عند الساعة 15:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:53 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والمد الثاني عند الساعة 08:24 والجزر الاول عند الساعة 12:43 والثاني عند الساعة 01:29.

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