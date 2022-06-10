الامارات | طرق الشارقة: إنجاز جسر "حوشي" خلال الـ3 أشهر المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الشارقة: إنجاز جسر "حوشي" خلال الـ3 أشهر المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مدير إدارة مشاريع الطرق بهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، المهندسة فاطمة سالم الكتبي، عن أسباب تأخر الانتهاء من إنجاز جسر حوشي، مؤكدة الانتهاء منه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.



وقالت فاطمة الكتبي خلال مداخلة مع برنامج "الخط المباشر"، إن الأعمال الحالية للجسر تأخرت بسبب ارتفاع الأسعار وتأخر توريد المواد للموقع وتأخر الصب بسبب ما ترتب عليه من ارتفاع سعر التوريد، فكان من الضروري أن نؤخر الأعمال لحين تصليح الملاحظات الفنية وتجاوزها.



وأضافت: "واجهتنا كثير من الصعوبات.. نعتذر عن التأخير بشدة، لكن نتمنى من الجمهور تفهم الموضوع لأنه موضوع عالمي.. وحاليا تجاوزنا هذه المرحلة المتعلقة بتوريد المواد".

وتابعت الكتبي: "أعمال الجسر للنفق الأول ستكون واضحة خلال الأسابيع القادمة، وإن شاء الله سنتمكن من إنجاز المشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة".

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