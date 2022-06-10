الامارات | «الشارقة للتعليم الخاص» تحدّد إجراءات أداء الامتحانات للحالات الإيجابية والمخالطة لـ «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتعليم الخاص» تحدّد إجراءات أداء الامتحانات للحالات الإيجابية والمخالطة لـ «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، آليات أداء الطلبة المصابين بـ«كوفيد-19» والمخالطين، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، حيث وجّهت تعميمات لإدارات المدارس الخاصة بناءً على إجراءات لجنة المتابعة والتقييم لحالات «كوفيد-19» في المدارس والحضانات الخاصة.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنه تقرر الحضور داخل المدارس لمصابي «كورونا» من طلبة الصف الـ12، وطلبة امتحانات «البورد» ممن يعانون أعراضاً بسيطة أو لا يظهر عليهم أعراض مرضية، لغرض إتمام الامتحانات على أن توفر لهم المدرسة مناطق محددة منفصلة عن بقية مرافق المدرسة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط المباشر مع الأشخاص الآخرين في المدرسة قبل وبعد الامتحان.

وأشارت الهيئة إلى أنه في ما يتعلق بطلبة الصف الـ12 وطلبة امتحانات «البورد» الذين يعانون أعراضاً شديدة نتيجة إصابتهم بفيروس «كورونا»، فإنه سيتم إعادة الاختبار لهم لاحقاً بالتنسيق مع إدارات المدارس التابعين لها.

وأكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة لـ«الإمارات اليوم»، التزامهم بالتعميم الصادر من هيئة الشارقة للتعليم الخاص ولجنة المتابعة والتقييم لحالات «كوفيد-19» في المدارس والحضانات، مشددين على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات بما تتضمنه من تباعد اجتماعي وفحص درجة الحرارة والإلزام بارتداء الكمامات.

وكانت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وجّهت تعميمات لإدارات المدارس الخاصة بتحديث الإجراءات المتبعة بشأن حضور الطلبة المصابين بفيروس «كورونا» والمخالطين، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، أكدت خلاله ضرورة الالتزام بالبروتوكول التي تخص الحالات الإيجابية لـ«كوفيد-19» والمخالطين.

وأوضحت أنه في ما يتعلق بالحالات الإيجابية للطلبة الذين يعانون أعراضاً بسيطة أو لا يظهر عليهم أعراض مرضية، فإنهم يستطيعون الحضور إلى المدرسة لغرض إتمام الامتحانات على أن توفر لهم المدرسة مناطق محددة منفصلة عن بقية مرافق المدرسة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط المباشر مع الأشخاص الآخرين في المدرسة قبل وبعد الامتحان.

أما الحالات المخالطة فقالت الهيئة في التعميمات: «يستطيع الطلبة المخالطون الذين ليس لديهم أعراض مرضية ولديهم نتيجة فحص PCR سلبية الحضور إلى المدرسة لغرض إتمام الامتحانات دون الحاجة إلى الحجر الصحي، مع ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط المباشر مع الأشخاص الآخرين في المدرسة قبل وبعد الامتحان. كما يجب إعادة فحص PCR في اليوم الخامس بعد آخر مخالطة مع الحالة الإيجابية».

من جهته قال مدير مدرسة، إبراهيم بركة، إن المدرسة وجّهت تعميماً لأولياء الأمور بشأن أداء الطلبة المصابين بفيروس «كورونا» للامتحانات، موضحاً أنه «في السابق كان يُسمح للطلبة بالتغيب نظراً لوجود امتحانات تعويضية يمكنهم أداءها، لكن نظراً لكون امتحانات الفصل الثالث هي امتحانات نهاية العام، فقد أتحنا للطلاب المصابين بأعراض خفيفة دخول الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والأماكن المخصصة لهم».

وأكدت مديرة مدرسة، فاطمة بومويس، أن آخر تحديث وصل للمدرسة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص يشترط حضور الطلبة المصابين بكورونا ممن ليس لديهم أعراض مرضية، من طلاب الصف الـ12 وطلاب البورد، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة سيتم تنظيم لجان خاصة لمن يحضر مصاباً.

وأضافت: «أما إذا كان في مرحلة مرضية أشد، فيتم رفع الأسماء على منصة (تمام) المختصة بتحميل أسماء الحالات المصابة والمخالطين، لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وبالتالي يتم تحويلهم للاختبار (أون لاين)، ثم تُجرى لهم مسحة جديدة بعد ثلاثة إلى خمسة أيام».

وقال مدير مدرسة نصر عبدالقادر: «ليس لدينا حالات إصابة بكورونا حتى الآن، وإذا تم رصد أي حالة فإنه يتم اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة مع إقامة لجان خاصة لهم، التزاماً بتوجيهات هيئة الشارقة للتعليم الخاص»، موضحاً أنه يجرى اتباع الإجراءات الاحترازية كافة بصورة مشددة لجميع الطلاب من قياس درجة الحرارة والنظافة والتباعد الاجتماعي والمسافات البينية بحيث تكون متراً ونصف المتر بين كل طالب وآخر.

وقالت مديرة مدرسة، رفاييل بدر، إن مدرستها لا يوجد بها أي حالات «كوفيد-19» حالياً بالنسبة للطلبة، ولكن في حال ظهور أي حالات سيتم اتباع البروتوكول المرسل من هيئة الشارقة للتعليم الخاص بشأن الفئات المقرر حضورها والفئات المستثناة.

• مديرو مدارس: «ملتزمون بقرارات الهيئة بشأن الطلبة المصابين.. ونتخذ إجراءات احترازية مشددة».



• الطلبة المخالطون وليس لديهم أعراض مرضية يستطيعون الحضور إلى المدرسة لغرض الامتحانات.

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