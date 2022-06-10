الامارات | المدارس تشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الامتحانات

شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مديرو مدارس حكومية إنه سيتم التفتيش على نتائج فحوص مسحة الأنف، لضمان التزام الطلبة بمتطلبات الدخول إلى المدرسة وإجراء الامتحانات.

ولفتوا إلى أن الطلبة المسجلين في الحافلات المدرسية ملزمون بإظهار نتيجة فحص كورونا (PCR) سلبية، مطبوعة، لا تزيد مدتها على 28 يوماً، مشيرين إلى عدم السماح للطلبة الذين يتجاوز فحصهم المدة المحددة بالدخول للمدرسة، فيما يمكن إجراء الفحوص مجاناً في المراكز والمجالس المعتمدة لطلبة المدارس الحكومية.

وأعادت الإدارات المدرسية توزيع جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث على الطلبة، حيث سيمتحن اليوم (الجمعة) طلبة الصفين التاسع والعاشر (مسار النخبة) مادة الكيمياء، والصف الحادي عشر (المسار المتقدم والعام) مادة العلوم الصحية، والصف الحادي عشر (مسار النخبة) مادة الكيمياء. أما طلبة الصف الثاني عشر في مسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي فإنهم يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الثانية والنصف، من الإثنين 13 يونيو إلى الجمعة في 17 منه، بواقع مادة واحدة يومياً.

ويستهل طلبة مسار النخبة امتحاناتهم بمادة الأحياء من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى العاشرة والنصف.

ويؤدي الطلبة يوم الإثنين مادة الرياضيات، بعدها مادة اللغة الإنجليزية، والفيزياء، ثم اللغة العربية، وأخيراً الكيمياء.

ويؤدي طلبة الثاني عشر في المدارس الخاصة امتحاناتهم في مختلف المواد في المدارس الحكومية، باستثناء امتحانات مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، إذ يؤدونها في مدارسهم.

أما طلبة الصف الثاني عشر في مدارس التسامح، فسيؤدون جميع امتحاناتهم في المدارس الحكومية.

ويستهل طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن امتحاناتهم بمادة الرياضيات، يوم 13 يونيو الجاري، يليه امتحان اللغة الإنجليزية، ثم العلوم، ويختتمون باللغة العربية يوم الخميس 16 منه.

ويبدأ طلبة الصفين الثالث والرابع امتحانات مواد المجموعة «أ» بالرياضيات يوم 13 يونيو، يليه امتحان اللغة الإنجليزية، ثم العلوم، ويختتمون امتحاناتهم بـ«المنهج المتكامل» في يوم 16 منه.

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