الامارات | «معاً» تدعم 6 تطبيقات مبتكرة لحماية البيئة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «معاً» تدعم 6 تطبيقات مبتكرة لحماية البيئة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة‭ ‬المساهمات‭ ‬المجتمعية (معاً)، بتقديمها دعماً ورعاية لستة تطبيقات مبتكرة، تعمل على تطوير حلول مبتكرة لحماية البيئة ومواردها في أبوظبي، ويقوم على تنفيذها رواد أعمال في المجال‭ ‬الاجتماعي‭‬، مضيفة أنها خصصت 200 ألف درهم دعماً لكل مشروع، في إطار تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، من خلال دعم تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية الملحّة في الإمارة، فضلاً عن دورها الرائد في تنمية القطاع الثالث في الإمارة، من خلال توفير الدعم اللازم للمنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام، للإسهام في بناء مجتمع متماسك متعاون ونشط.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة أن التطبيقات المبتكرة تهدف إلى إيجاد حلول تسهم في تقليل النفايات، وخفض استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ولتعزيز السياحة البيئية المستدامة في أنحاء أبوظبي، في إطار برنامج حاضنة «معاً» الاجتماعية، ومن خلال تحويل أفكارهم إلى مشاريع تقدم خدمات اجتماعية تحدث أثراً إيجابياً في البيئة ومواردها.

وأشارت الهيئة إلى أن التطبيقات تعد حلولاً مبتكرة، أفرزتها الدورة الرابعة من حاضنة معاً الاجتماعية، الهادفة إلى تطوير الأفكار المبتكرة لرواد الأعمال الاجتماعيين، وتحويلها إلى مشاريع مستدامة لحماية البيئة ومواردها في إمارة أبوظبي، وقد خضعت جميعها لمعايير دقيقة عند اختيارها لتقديم الدعم لها، وذلك لضمان إحداث أثر إيجابي ينعكس على البيئة ومواردها الطبيعية في إمارة أبوظبي، خلال الوقت الحاضر وفي المستقبل.

وتشمل التطبيقات، تطبيقاً للكشف عن مرافق فرز النفايات لتتبع أماكن المُخلّفات، واستخراج المواد القابلة لإعادة التدوير، إضافة إلى مراقبة توصيف النفايات، وتطبيقاً يوفر للمستخدمين سوقاً لتبادل الملابس والإكسسوار، وتطبيقاً للخصومات داخل المحال التجارية، وتطبيقاً لإدارة النفايات من خلال الاعتماد على الفواتير غير الورقية، وتطبيقاً آخر لإدارة النفايات وإتاحة إمكانية إضافة التقييمات من قبل المستخدمين، فضلاً عن المكافآت، وتطبيقاً يوفر بيانات تفصيلية للبحّارة عن المحميات والأنواع المهددة بالانقراض.

وأكدت الهيئة إدراجها القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وحرصها على استغلال الفرصة، والعمل على توفير الدعم اللازم لحمايتها، عبر توفير منصة لأصحاب المشاريع الاجتماعية للتطّور والازدهار، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية التي نواجهها اليوم، وتقديم خدمات مستدامة تعود بالنفع على الإمارة وسكانها.

• توفير منصة لأصحاب المشاريع الاجتماعية للتطّور والازدهار، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية.

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