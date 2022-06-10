الامارات | 32 ألف مستفيد من «سِرْ بأمان» على مستوى الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 32 ألف مستفيد من «سِرْ بأمان» على مستوى الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد 32 ألفاً من المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات في معاهد تدريب «السياقة» على مستوى الدولة، من مبادرة «سر بأمان»، للتوعية بأضرار المخدرات، وفقاً للمنهج المعتمد من مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وذلك منذ بداية انطلاقها.

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، العميد طاهر غريب الظاهري، بأن المديرية نفذت زيارة ميدانية للإدارات الشرطية والمعاهد، للاطلاع على سير مبادرة سر بأمان، بعد تعميمها على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن المبادرة حققت نتائج إيجابية وتمت آلية تدريس المنهج بخمس لغات (عربية، إنجليزية، البشتو، الأوردو، والماليالام).

وقدم الشكر للإدارة العامة لترخيص الآليات والسائقين الاتحادية، للإسهام في دعم مبادرة سر بأمان على مستوى الدولة، لتطوير المنظومة الشرطية في مكافحة المخدرات، وحث أفراد المجتمع على التصدي للآفة، من أجل أمنهم وسلامتهم، مشيداً بالتعاون مع الشركاء في تثقيف وحماية فئة الشباب من الدخول في دائرة التعاطي والإدمان، والحد من حوادث المركبات الناتجة عن تعاطي المخدرات.

من جانبه، أشاد مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين، المقدم الدكتور سالم عبيد العامري، بتكامل العمل وفق رؤية اتحادية، لإنجاح هذه المبادرة الهادفة، والعمل على نشر التوعية على نطاق واسع، لافتاً إلى اتفاق الجميع على الرؤية والهدف والفوائد التي تحققها المبادرة في توعية الراغبين في الحصول على رخصة قيادة السيارات من مخاطر المخدرات.

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