الامارات | %18 ارتفاعاً في طلبات رخص القيادة بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن %18 ارتفاعاً في طلبات رخص القيادة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير إدارة تراخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد محبوب، لـ«الإمارات اليوم» زيادة طلبات الحصول على رخص قيادة المركبات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 18%.

وأكد تسجيل حوالي 54 ألفاً و887 متدرباً للتعلم في معاهد التدريب للتمكن من اجتياز الامتحانات والحصول على رخصة القيادة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الأول منه، مضيفاً أن عدد المتدربين بلغ خلال العام الماضي 159 ألفاً و649 متدرباً، بزيادة بلغت نسبتها 32% على العام 2020 الذي بلغ فيه عدد الطلبات المقدمة للحصول على رخص القيادة نحو 108آلاف و661 متدرباً.

وحول نسب النجاح في الفحص العملي النهائي المطلوب للحصول على رخصة قيادة خلال العامين الماضيين، أشار محبوب إلى قيام إدارة ترخيص السائقين بالعديد من المبادرات والتحسينات التي أثرت إيجاباً في رفع نسبة النجاح لفحص الطريق للمتدربين، موضحاً أنه في العام 2019 كانت نسبة النجاح 36%، إلا أنها ارتفعت في العام 2020 إلى 41%، وواصلت الارتفاع العام الماضي لتصل إلى 42%.

ولفت محبوب إلى التحسينات التي أجرتها مؤسسة الترخيص وانعكست إيجاباً على مستوى جودة التدريب وفحوص القيادة العملية، مثل توفير الدعم الدائم لعمليات التدريب والفحص المقدمة في معاهد تعليم القيادة عبر مركز ترخيص السائقين الذكي، الذي يراقب ويتابع جميع الإجراءات واستفسارات المتعاملين المتعلقة بالتدريب والفحص، إضافة إلى تحديث الهيئة سياسة ترخيص المعاهد باعتماد نشاط جديد يتعلق بترخيص مواقع الفحص المستقلة وساحات الفحص الذكية وتطبيق نظام المسار الذكي.

وكانت الهيئة بدأت خلال السنوات الأخيرة استخدام مركبة بمميزات حديثة لفحص السائقين عبر نظام المسار الذكي، الذي يستند إلى استخدام تقنية الاتصال المعلوماتية في المركبات من خلال أجهزة استشعار ذكية ونظم مواقع جغرافية للتمكن من متابعة فحص الطريق النهائي.

ويضم النظام مجموعة من التطبيقات التكنولوجية المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي، ومنصة إنترنت الأشياء، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، ونظم المواقع الجغرافية، وتقنية التعرف على الوجه، والتصوير ثلاثي الأبعاد.

يذكر أن أحدث الإحصائيات المتوفرة عن عدد رخص القيادة الفعالة التي أعلنتها الهيئة تشير إلى أن إجمالي عدد الرخص وصل إلى مليونين و700 ألف رخصة خلال العام 2020، في وقت يبلغ فيه عدد الدول المعترف برخص قيادتها في دبي، القابلة للاستبدال، 43 دولة.

ويمكن التقدم بطلبات الاستبدال عبر مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة الكائنة في كل من أم الرمول والطوار وديرة والبرشاء والمنارة والكفاف، إضافة إلى مركز تسجيل المركبات في حتا.

43 دولة يمكن استبدال رخص قيادتها في دبي

يمكن للمواطنين والمقيمين من حاملي إقامة دبي، ممن يحملون رخصة قيادة من الدول المعترف برخص قيادتها، استبدال رخصهم عبر اتباع إجراءات بسيطة وسريعة تتضمن تقديم رخصة القيادة الأصلية وصورة عنها مع توفير ترجمة قانونية للرخصة في حال كانت صادرة بغير اللغة العربية أو الإنجليزية، إضافة إلى الهوية الإماراتية الأصليّة سارية المفعول ونتيجة فحص نظر إلكتروني.

وتتضمن الشروط والأحكام حضور المتعامل شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً إلى مراكز إسعاد المتعاملين.

• %42 نسبة النجاح في فحص قيادة المركبات بدبي العام الماضي.

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