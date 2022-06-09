الامارات | شرطة عجمان تعرض أفضل ممارساتها في مجال إسعاد المتعاملين لوفد "الهوية والجنسية"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تعرض أفضل ممارساتها في مجال إسعاد المتعاملين لوفد "الهوية والجنسية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان وفد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عجمان الذي حضر للاطلاع على أفضل الممارسات والمبادرات التي ساهمت في حصول عدد من مراكز شرطة عجمان على تصنيف خمس نجوم، وذلك في إطار تحقيق الريادة المؤسسية، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة.

واستقبل رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، المقدم غيث خليفة الكعبي، ورئيس قسم إسعاد المتعاملين الرائد محمد بن هزيم السويدي، الوفد الذي ضم نائب مدير إدارة الهوية والجنسية عجمان راشد النعيمي، ومشرف مركز خالد الرئيس، وعدد من إداريي الدائرة، بحضور عدد من ممثلي مراكز الشرطة الشاملة وفرق تطوير الخدمات في المراكز.

ورحب رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بالوفد وأثنى على زيارتهم وحرصهم على تبادل الخبرات، مؤكداً أن شرطة عجمان تحرص دائماً على تعزيز تعاونها وتبادل خبراتها مع شركائها في مختلف المجالات، مؤكداً أن تحقيق سعادة ورضا المتعاملين يتحقق بتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت والجهد وكلفة الحصول على الخدمة، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المتعاملين يعزز فهم احتياجاتهم وتطلعاتهم لتصميم الخدمات ذات الأولوية، إضافة إلى أهمية العمل على توظيف مبدأ الاستباقية في تقديم الخدمات بما يفوق توقعات المتعاملين.

واطلع الوفد خلال الزيارة على أبرز الممارسات الناجحة في مجال إسعاد المتعاملين، والتسهيلات والخدمات المتميزة التي تقدمها مراكز الشرطة الشاملة للمتعاملين، شاكرين لشرطة عجمان تعاونها في تبادل الخبرات لتطوير العمل والارتقاء في جودة تقديم الخدمات، متمنين لهم مزيداً من التميز والريادة.

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