الامارات | سؤال برلماني حول "قروض كبار المواطنين" في جلسة "الوطني" الثلاثاء

شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلماني حول "قروض كبار المواطنين" في جلسة "الوطني" الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن "تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة"، والثاني بشأن "إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م"، وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وعدد من قيادات مسؤولي الوزارة وممثلي الحكومة.



وتشهد الجلسة توجيه سؤال برلماني من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، إلى وزير الدولة للشؤون المالية، حول القروض المالية لكبار المواطنين، فيما يناقش أعضاء المجلس، في بند التقارير الواردة من اللجان، تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، حول توصيات موضوعي: سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك للموافقة عليها ورفعها إلى الحكومة.

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