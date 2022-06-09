الامارات | بدء حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، اعتبارا من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة، محسن النسي، إن حظر العمل وقت الظهيرة الذي يطبق للعام الـ18 على التوالي يأتي في إطار مواصلة الوزارة تطبيق منظومتها المتكاملة للصحة والسلامة المهنية والتي تستهدف توفير وتعزيز بيئة العمل الآمنة للعاملين في سوق العمل وتجنيبهم مخاطر التعرض للإصابات لاسيما الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.

وأوضح أنه بالتزامن مع تطبيق الحظر سيتم تنفيذ فعاليات ومبادرات توعية وإرشاد ترتكز على تثقيف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بحظر العمل في الأوقات المحددة، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف مناطق وإمارات الدولة.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تستقبل بلاغات أفراد المجتمع عن أية حالة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 والذي يستقبل المكالمات من الاثنين إلى السبت من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء بلغات عدة إلى جانب استقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.

ويستثنى من حظر العمل وقت الظهيرة بعض الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف، ومنها أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.

كما تستثنى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها في انسياب حركة المرور والخدمات، ما يتطلب إنجازها العمل على مدار الساعة مثل قطع خطوط السير الرئيسة أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات.

• «التوطين» تستقبل بلاغات عن أية حالة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال.

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