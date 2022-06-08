الامارات | 6 معلومات عن نظام بوابات التعرفة المرورية للشاحنات بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن نظام بوابات التعرفة المرورية للشاحنات بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، مشروع النظام الإلكتروني لبوابات التعرفة المرورية للشاحنات.

وتستعرض "الإمارات اليوم" أبرز المعلومات عن مشروع النظام الإلكتروني لبوابات التعرفة المرورية للشاحنات على النحو التالي:

يهدف المشروع إلى تطوير الإجراءات والخدمات المستخدمة حالياً، وتحويلها إلى ذكية تسهم في إلغاء الازدحامات المرورية، وتسريع الآلية المتّبعة في بوابات الشاحنات. يسهم النظام في تقليل مدة وقوف الشاحنات. كما يمنع المشروع التكدس خارج حرم البوابات الخاصة بالشاحنات. يساهم المشروع في تسهيل متابعة الحركة ومراقبتها. يساعد المشروع على تقليل حدوث أخطاء التحصيل والأخطاء البشرية. تسهم بوابات الشاحنات الموجودة مسبقاً في تنظيم مرورها، وتحصيل الرسم المخصص لها لتطوير شبكة الطرق المتضررة بسببها، وصيانتها دورياً.

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