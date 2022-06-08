الامارات | "المعاشات": اشتراكات المؤمن عليه ونهاية خدمته يُحسبان وفقاً لراتب حساب الاشتراك

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاشات": اشتراكات المؤمن عليه ونهاية خدمته يُحسبان وفقاً لراتب حساب الاشتراك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الاشتراكات التي تؤدى شهرياً إلى الهيئة عن المؤمن عليه /المشترك/ من قبل جهات العمل تحسب وفقاً لراتب حساب الاشتراك، وتصرف الحقوق التأمينية التي تشمل راتب التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، على أساس "متوسط راتب حساب الاشتراك".

وتفصيلاً، قال محمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات، إن معرفة المؤمن عليه براتب حساب الاشتراك يوضح له قيمة الاشتراكات التي تسدد عنه شهرياً إلى الهيئة، وكذلك قيمة المعاش التقاعدي الذي سيُصرف له عند نهاية خدمته، أو قيمة مكافأة نهاية الخدمة في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش /راتب التقاعد/.

وأضاف أن أول خطوة نحو طريقة احتساب راتب التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة هو إلمام المؤمن عليه بالفرق بين الراتب الإجمالي، وراتب حساب الاشتراك، ومتوسط راتب حساب الاشتراك، وصولاً إلى معرفة راتب حساب المعاش /راتب التقاعد/ الذي سيتقاضاه أو مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته.

وبيّن الحمادي أن الراتب الإجمالي هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه عند نهاية كل شهر من جهة عمله، بينما يتكون راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي من عناصر تشمل الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي حددها قانون المعاشات بعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، بحد أقصى 300,000 ألف درهم، بينما في القطاع الخاص يشمل راتب حساب الاشتراك كل ما نص عليه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم، ويعتبر هذا الراتب هو الأساس الذي تستقطع على أساسه الاشتراكات الشهرية من المؤمن عليه لتؤدى إلى الهيئة، وعلى متوسطه تحسب مستحقاته التأمينية عند نهاية خدمته.

وأوضح أن متوسط راتب حساب الاشتراك عبارة عن مجموع راتب حساب اشتراك المؤمن عليه في القطاع الحكومي عن آخر ثلاث سنوات عمل مقسّماً على 36 شهر، وفي القطاع الخاص مجموع آخر خمس سنوات عمل مقسوماً على 60 شهر، أو على مدة الاشتراك في الحالتين إن قلت مدة الخدمة عن ذلك.

وتابع: "على سبيل المثال، إذا كان راتب حساب الاشتراك لمؤمن عليه في القطاع الحكومي عن آخر ثلاث سنوات عمل 10 آلاف درهم، ثم 15 ألف درهم، ثم 20 ألف درهم، فإن حاصل ضرب 10,000× 12 شهر = 120,000، وحاصل ضرب 15,000 × 12 شهر = 180,000، وحاصل ضرب 20,000 × 12 شهر = 240,000، وبجمع هذه العناصر 120,000+ 180,000+ 240,000 = 540,000 درهم، وتالياُ تُقسّم 540,000 درهم على 36 شهراً = 15,000 درهم، وهذا هو متوسط راتب حساب الاشتراك، وتُطبق طريقة الاحتساب ذاتها في القطاع الخاص ولكن على متوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر خمس سنوات عمل".

وأوضح الحمادي أن راتب حساب المعاش /راتب التقاعد/ يتم احتسابه بناءً على متوسط راتب حساب الاشتراك مضروباً في نسبة الاستحقاق وفق سنوات الخدمة، إذ تمنح 15 سنة خدمة المؤمن عليه المعاش نسبة 60% من متوسط راتب حساب الاشتراك كراتب للتقاعد، بينما تمنح 20 سنة خدمة المعاش بنسبة 70%، وتزداد هذه النسبة بواقع 2% عن كل سنة إضافية يقضيها المؤمن عليه بعد 20 سنة خدمة وصولاً للمعاش بالحد الأقصى، أي نسبة 100%، بعد قضاء 35 سنة بالخدمة.

ووفقاً للمثال السابق فإن قيمة المعاش التقاعدي لشخص قضى 20 سنة في الخدمة ومتوسط راتب حساب اشتراكه 15,000 درهم سيكون وفق معادلة يتم فيها ضرب 15,000×70%= 10.500 درهم وهذا هو الراتب التقاعدي للمؤمن عليه عن هذه المدة بعد احتساب متوسط راتب حساب اشتراكه.

وفي حال استحق المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة فإنه يتم احتسابها على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك بعد استخراجه بذات الطريقة السابقة، مع العلم بأن المؤمن عليه تحسب مكافأته بواقع راتب شهر ونصف من /المتوسط/ عن كل سنة من سنوات الخدمة من سنة حتى خمس سنوات، وراتب شهرين عن كل سنة من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تتجاوز عشر سنوات.

ووفقاً للمثال السابق، إذا قضى مؤمن عليه في الخدمة ثلاثة عشر عاماً فإن حساب المكافأة للخمس سنوات الأولى سييتم وفقاً للمعادلة 15,000 درهم /متوسط راتب حساب الاشتراك/ × 1.5 /شهر ونصف/ × 5 /سنوات/ = 112,500 درهم، أما السنوات الخمس التالية فتحسب وفقاً للمعادلة 15,000 درهم × 2 /شهرين/ × 5 /سنوات/ = 150,000 درهم، أما الثلاث السنوات المتبقية فتحسب وفقاً للمعادلة 15,000 درهم × 3 /ثلاث شهور/ × 3 /سنوات/ = 135,000 درهم، لتكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن مجموع 13 عاماً هي 397,500 درهم.

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