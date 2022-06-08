الامارات | «المعرفة» تطلق المرحلة الثانية من «بطاقة الرسوم المدرسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعرفة» تطلق المرحلة الثانية من «بطاقة الرسوم المدرسية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي المرحلة الثانية من بطاقة الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل (2022- 2023)، وتشمل تفصيل البنود التي تتوزع عليها الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي.

وستوفر المرحلة الثانية من بطاقة الرسوم المدرسية لأولياء أمور أكثر من 220 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في 180 مدرسة خاصة في دبي إمكانية الاطلاع على المعلومات التفصيلية للبنود التي يتم تحصيل الرسوم على أساسها في جميع المدارس الخاصة في الإمارة، إذ تتضمن البطاقة جميع بنود الرسوم المدرسية الإلزامية المعتمدة مسبقاً من الهيئة، بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة بالخدمات الاختيارية كرسوم المواصلات والأنشطة اللاصفية، والرحلات المدرسية، ورسوم الكتب.

وأوضحت الهيئة أنه تم إدراج بطاقة الرسوم المدرسية ضمن بنود عقد المدرسة وولي الأمر لجميع طلبة المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي الجديد، حيث يُعدُّ العقد الوثيقة القانونية التي تحدّد حقوق ومسؤوليات الطرفين في مختلف الجوانب المالية والإدارية والتعليمية في المدرسة.

وقال مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور عبدالله الكرم إن بطاقة الرسوم المدرسية أصبحت متوافرة لجميع أولياء أمور الطلبة قبل بداية العام الدراسي في المدارس الخاصة بدبي. وستوفر البطاقة لأولياء الأمور جميع المعلومات والبيانات المُحدَّثة التي يحتاجون إليها حول رسوم مدارس أبنائهم بكل سهولة ووضوح.

وأضاف: «ترسّخ بطاقة الرسوم المدرسية مبدأ الشفافية في منظومة التعليم المدرسي في دبي، إذ نثمّن التعاون المثالي من قبل المدارس الخاصة في دبي ودعمهم من أجل إتاحة بطاقة الرسوم المدرسية لأولياء الأمور والمجتمع المدرسي، بما لها من قيمة لاسيما عندما يتعلق الأمر باتخاذ أولياء الأمور أي قرارات تتعلق برحلة أبنائهم التعليمية».

وتشكّل بطاقة الرسوم المدرسية مصدراً شاملاً وموثوقاً لأولياء الأمور حول بنود جميع الرسوم المدرسية في مدارس أبنائهم، بالإضافة إلى البنود التي تشمل رسوماً اختيارية، فضلاً عن الخصومات والمِنَح الدراسية التي تقدمها المدرسة والمعتمدة مسبقاً من الهيئة، إذ يتم مراجعة البطاقة والتأكد من صحة بياناتها من قبل الفريق المختص في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، لتكون متاحة لأولياء الأمور كوثيقة من صفحة واحدة تحمل رمز البيانات QR عبر الموقع الإلكتروني لكل مدرسة خاصة في دبي، بالإضافة إلى توفيرها لولي الأمر في خدمة البحث عن المدارس في الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال زيارة الرابط: web.khda.gov.ae/ar/Education-Directory/Schools.

يُشار إلى إطلاق المرحلة الأولى من بطاقة الرسوم المدرسية في 35 مدرسة خاصة بدبي، التي بدأ عامها الدراسي الجديد (2022- 2023) مطلع شهر أبريل الماضي، واستفاد منها أولياء أمور أكثر من 81 ألف طالب وطالبة.

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