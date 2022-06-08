الامارات | تأهيل 200 بئر غير مستغلة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 200 بئر غير مستغلة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة البيئة في أبوظبي عن تأهيل 200 بئر غير مستغلة لاستخدامها في حالات الطوارئ، مشيرة إلى أن المشروع تم تنفيذه في منطقة بوحصا، حيث تم تطويرها، وإنشاء غرف لحمايتها، لتكون جاهزة للاستخدام كمخزون استراتيجي أثناء فترات الطوارئ.

وأكدت الهيئة، على موقعها الرسمي، التعاون مع شركائها لدراسة الآبار غير المستغلة، وتقييم إمكانات إعادة تأهيلها في منطقتي العين والظفرة في إمارة أبوظبي، لاسـتخدامها كمخزون استراتيجي في حالات الطوارئ، حيث تم تقييم 580 بئراً في منطقتي كاشونا وبوحصا، وشملت الدراسات عمق المياه الجوفية، وسمك الطبقات، والملوحة، وإجراء اختبارات الضخ، لافتة إلى أن الدراسة أسفرت عن نتائج إيجابية بشأن تأهيل الآبار ذات الإمكانات العالية.

وأشارت الهيئة إلى إجراء 1100 زيارة لأكثر من 440 بئراً العام الماضي، لمراقبة وقياس مستوى المياه، وعمل صيانة لـ110 آبار مراقبة خارجياً، من خلال إقامة أسوار وقائية مع تركيب لافتات، الأمر الذي أسهم في استقرار القواعد حول الآبار الجديدة، واستقرار المناطق المحيطة بها. وقد بلغت الكفاءة الإجمالية للآبار المؤتمتة التي تمت صيانتها خلال العام الماضي 94٪.

وأكدت الهيئة اكتمال المرحلة الأولى من إعداد الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر مهمة للتعرف إلى الوضع الحالي لإمكانات الخزانات الجوفية في الإمارات، ووضع الخطط والبرامج لحمايتها لضمان الرفاه الاجتماعي للسكان والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الخرائط التي يتم إعدادها ستكون مرجعاً دقيقاً وسهلاً لصنّاع القرار والمشرّعين والباحثين في مجال المياه الجوفية والسطحية.

كما كشفت الهيئة عن إجراء تقييم شامل لموارد المياه الجوفية العميقة في أبوظبي خلال عام 2021. وكان الهدف من المشروع إجراء تقييم نوعي وكمي متكامل، لتحديد فرص التنمية المستدامة، واستخدام الموارد المحتملة لخزانات المياه الجوفية العميقة في الإمارة.

وأكملت الهيئة خلال العام الماضي، 55٪ من المشروع، والانتهاء من حفر بئرين استكشافيتين في منطقة العين.

• ٪94 الكفاءة الإجمالية للآبار المؤتمتة التي تمت صيانتها خلال العام الماضي.

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