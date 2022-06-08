الامارات | والد الطالب خميس: لقاء رئيس الدولة وسام شرف ونأمل أن نكون على قدر الثقة

شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطالب خميس: لقاء رئيس الدولة وسام شرف ونأمل أن نكون على قدر الثقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال والد الطالب خميس صالح الجنيبي، الذي فاز بالمركز الأول في أولمبياد الرياضيات العالمية، أخيراً في مدينة شرم الشيخ المصرية: "لا نستطيع وصف السعادة الغامرة التي عمّت أفراد الأسرة، عندما تلقينا اتصالاً أمس، لتشرفنا بمقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة"، متابعاً أن "الاستقبال الرائع من سموه لنا وسام شرف على صدورنا، نعتز به، ونسأل الله أن نكون على قدر الثقة التي تأملها قيادتنا فينا".

وأضاف أن صاحب السمو رئيس الدولة أوصى خميس بالمثابرة والجد والاجتهاد وأن يهتم بدراسته بشكل أكبر، وقال له "بيض الله وجهك، جبت الخبر الطيب"، مشيراً إلى أن خميس كان في حالة من السعادة لا توصف، بكلمات صاحب السمو رئيس الدولة.

ويدرس الطالب خميس في الصف السابع بمدرسة سعد بن معاذ في إمارة أبوظبي، وهي مدرسة حكومية، وتلقى تدريبات في مركز الأطفال العباقرة.

وذكر والد الطالب أن المركز أخبره قبل شهرين بمسابقة أولمبياد الرياضيات في مدينة شرم الشيخ المصرية، وهي مسابقة دولية، ومن ثم شارك الطالب مع الطلبة المشاركين.

وأكد أن الطالب استعد للمسابقة بشكل جيد، حيث كان يذهب للتدريب ثلاث مرات في الأسبوع، لمدة ساعتين او ثلاث في اليوم.

وأضاف أن عدد المشاركين في الأولمبياد كان كبيراً من 19 دولة، وفاز خميس في المستوى Start 2D، بالمركز الأول.

وقال صالح الجنيبي الذي يعمل مساعد مدير مدرسة: "قبل بدء المسابقة، طلبت من خميس أن يضع إعلاء الإمارات نصب عينيه، وأن يعتمد على الله، وبعد انتهاء المسابقة، أعلنت النتيجة في اليوم الثاني، وكان خميس الفائز بالمركز الأول".

ولفت إلى أن الطالب حل 75 سؤالاً من 100 في غضون 10 دقائق.

وأشار إلى أن الطالب يميل إلى دراسة الهندسة، وعندما سأله صاحب السمو رئيس الدولة عن أي الجامعات التي يفضل الدراسة بها، فأجاب خميس أنه يرغب في الدراسة بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

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