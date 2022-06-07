الامارات | الفصل التعسفي مستحق التعويض يكون في حالتين فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن الفصل التعسفي مستحق التعويض يكون في حالتين فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف قاضي استئناف أول – رئيس المكتب الفني بالمحكمة العمالية محاكم دبي، القاضي الدكتور علي محمد الحوسني، أسباب وآثار انتهاء علاقات العمل في المرسوم بقانون، موضحاً ما يتعلق بالتزامات صاحب العمل، والتزامات العامل، وأحكام انتهاء عقد العمل، والإنهاء الفردي لعلاقة العمل، والفصل التعسفي.

وتحدث خلال الجلسة الثانية من الملتقى الثاني لأصحاب العمل، اليوم، عن أهم الالتزامات المفروضة على صاحب العمل تجاه العامل وأهم الواجبات المفروضة على العامل تجاه صاحب العمل. وقال بأن القانون الجديد منح مزيداً من المرونة لطرفي العلاقة في إنهائها ولم يشترط إكمال مدة العقد وأجاز لهما بإنهاء العلاقة من خلال توجيه إنذار وفق ضوابط حددها القانون.

وقال إن الفصل التعسفي مستحق التعويض يكون في حالتين فقط هما في حالة إنهاء خدماته بسبب التقديم بشكوى إلى الوزارة​، وفي حالة إنهاء خدماته بسبب إقامة دعوى ضد صاحب العمل ثبت صحتها.

أما مدة الإنذار فهي حق للطرف الذي أنهى عقد العمل في مواجهته​ يمكن الاتفاق على الإعفاء/ التخفيض دون المساس بحق العامل في فترة الإنذار ​ويمكن الحصول على تعويض (بدل إنذار)

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