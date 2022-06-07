الامارات | "نقل عجمان": نمو ملحوظ لمشروع الحافلة تحت الطلب خلال الربع الأول من العام

شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل عجمان": نمو ملحوظ لمشروع الحافلة تحت الطلب خلال الربع الأول من العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع مجلس إدارة هيئة النقل في عجمان خلال اجتماعه في المقر الرئيسي للهيئة برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالله بن علوان، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة والمدراء التنفيذيين على البيانات المالية الختامية لعام 2021 وأهم مستجدات العمل.

واستعرض المجلس مشاركات الهيئة في الجوائز التخصصية التي حصلت عليها في الآونة الأخيرة. كما تم استعراض إحصائيات مشروع الحافلة تحت الطلب BOD والذي بدوره شهد نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي ختام الاجتماع اطلع المجلس على نسبة إنجاز المشروعات الإنشائية للهيئة، وذلك ضمن الخطة التوسعية لقطاع النقل في الإمارة.

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