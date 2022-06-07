الامارات | "الإمارات للتعليم" تفتح باب التسجيل في "مدارس الأجيال" وتحدد أسماءها

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للتعليم" تفتح باب التسجيل في "مدارس الأجيال" وتحدد أسماءها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن فتح باب التسجيل لمدارس الأجيال نهاية الأسبوع المقبل، وتنوه إلى أن الطلبة الذين أنهوا التسجيل للعام الدراسي القادم في شهر إبريل الماضي في المدارس التي انضمت لمدارس الأجيال غير مطالبين بالتسجيل مرة أخرى، فيما على طلبة المدارس الحكومية الأخرى الراغبين بالانتقال لمدارس الأجيال في الصفوف 4-1 التسجيل بدءا من نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حسب توفر المقاعد الدراسية فيها، مع الإشارة إلى عدم توفر إمكانية قبول الطلبة من المدارس الخاصة الراغبين في الانتقال لمدارس الأجيال.

كما أعلنت المؤسسة عن أسماء المدارس التي سيتم تحويلها في المرحلة الأولى إلى نموذج "مدارس الأجيال"، والتي تضم 10 مدارس، هي المزهر حلقة أولى، وآل مكتوم حلقة أولى في إمارة دبي، والقرائن حلقة أولى، والفرقان حلقة أولى في إمارة الشارقة، ومشيرف حلقة أولى في إمارة عجمان.

كما تضم القائمة مدرسة أم القيوين حلقة أولى في إمارة أم القيوين، والمطاف حلقة أولى، والوادي حلقة أولى، والمعيرض حلقة أولى في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى مدرسة محمد بن حمد الشرقي حلقة أولى في إمارة الفجيرة.

وأوضحت المؤسسة أنه تم اعتماد نموذج «مدارس الأجيال» من مجلس الوزراء لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي، وهو أحد النماذج المتعددة التي سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة لتوفير خيارات أكبر لأولياء الأمور وتوفير نماذج تعليمية نستطيع من خلالها تلبية متطلبات مختلفة.



وتمثل «مدارس الأجيال» نموذجاً جديداً لإدارة وتطوير المدارس الحكومية في الدولة.



وسيبدأ تطبيق نموذج «مدارس الأجيال»، بداية العام الدراسي المقبل (2022 - 2023).



ولفتت المؤسسة إلى أن المستهدفون بهذا النظام، الطلبة الإماراتيون ومن في حكمهم الملتحقون بالمدارس الحكومية ضمن النطاق الجغرافي للمدارس.

وتعتمد «مدارس الأجيال» الجمع بين المناهج الوطنية المعتمدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والاجتماعيات بإشراف مباشر من «الإمارات للتعليم المدرسي» وبين المناهج الدولية في المواد العلمية كالرياضيات والعلوم وغيرها.



وأكدت المؤسسة أن التوقيت والتقويم المدرسي، سيبقى على حاله كما هو في المدارس الحكومية، دون تعيير، لافتة إلى أنه لا يوجد أي رسوم إضافية، حيث تتكفل الحكومة بالمصاريف التشغيلية ورسوم الطلبة.

وذكرت المؤسسة أن جميع المعلمين في النموذج الجديد مؤهلون وأصحاب خبرة عالية، وذلك بالاعتماد على معايير التعليم المعمول بها في الدولة، موضحة أن أبرز التغيرات التي ستطرأ على التعليم غير المنهاج، أنه سيتم تزويد المدارس بمعلمين وموظفين وإداريين جدد بالإضافة إلى بقاء واستمرارية معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

وشددت المؤسسة على أنه ستطبق المدارس المنهاج الحالي المتبع في جميع المدارس الحكومية التابعة لـ«الإمارات للتعليم المدرسي» بما يشمل اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى إبقاء الهيئة التدريسية الإماراتية العاملة في المدارس التي سيتم تطبيق النموذج فيها لتكريس الهوية الإماراتية في نموذج مدارس الأجيال كما ستحتفظ المدارس بأسمائها وزيها الموحد وتقويم فعالياتها كما في السابق.



وذكرت المؤسسة أن تسجيل الطلبة في النظام الجديد، اختياري، حيث سيكون لدى أولياء أمور الطلبة، كامل الحق في اختيار مدرسة مناسبة لأطفالكم في إطار منطقتكم السكنية.

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