الامارات | «الإمارات للتعليم» توضح تفاصيل الالتحاق بنموذج «مدارس الأجيال» والرسوم والمناهج

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتعليم» توضح تفاصيل الالتحاق بنموذج «مدارس الأجيال» والرسوم والمناهج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 10 من مدارس الحلقة الأولى على مستوى الدولة ليتم تشغيلها من خلال مزودي خدمات تعليمية لهم خبرات عريقة في المناهج الدولية، ضمن نموذج «مدارس الأجيال» الذي أعلنت عن إطلاقه، أمس.



وأوضحت المؤسسة أنه تم اعتماد نموذج «مدارس الأجيال» من مجلس الوزراء لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي، وهو أحد النماذج المتعددة التي سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة لتوفير خيارات أكبر لأولياء الأمور وتوفير نماذج تعليمية نستطيع من خلالها تلبية متطلبات مختلفة.



وتمثل «مدارس الأجيال» نموذجاً جديداً لإدارة وتطوير المدارس الحكومية في الدولة.



وسيبدأ تطبيق نموذج «مدارس الأجيال»، بداية العام الدراسي المقبل (2022 - 2023).



ولفتت المؤسسة إلى أن المستهدفون بهذا النظام، الطلبة الإماراتيون ومن في حكمهم الملتحقون بالمدارس الحكومية ضمن النطاق الجغرافي للمدارس.

وتعتمد «مدارس الأجيال» الجمع بين المناهج الوطنية المعتمدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والاجتماعيات بإشراف مباشر من «الإمارات للتعليم المدرسي» وبين المناهج الدولية في المواد العلمية كالرياضيات والعلوم وغيرها.



وأكدت المؤسسة أن التوقيت والتقويم المدرسي، سيبقى على حاله كما هو في المدارس الحكومية، دون تعيير، لافتة إلى أنه لا يوجد أي رسوم إضافية، حيث تتكفل الحكومة بالمصاريف التشغيلية ورسوم الطلبة.

وذكرت المؤسسة أن جميع المعلمين في النموذج الجديد مؤهلون وأصحاب خبرة عالية، وذلك بالاعتماد على معايير التعليم المعمول بها في الدولة، موضحة أن أبرز التغيرات التي ستطرأ على التعليم غير المنهاج، أنه سيتم تزويد المدارس بمعلمين وموظفين وإداريين جدد بالإضافة إلى بقاء واستمرارية معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

وشددت المؤسسة على أنه ستطبق المدارس المنهاج الحالي المتبع في جميع المدارس الحكومية التابعة لـ«الإمارات للتعليم المدرسي» بما يشمل اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى إبقاء الهيئة التدريسية الإماراتية العاملة في المدارس التي سيتم تطبيق النموذج فيها لتكريس الهوية الإماراتية في نموذج مدارس الأجيال كما ستحتفظ المدارس بأسمائها وزيها الموحد وتقويم فعالياتها كما في السابق.



وذكرت المؤسسة أن تسجيل الطلبة في النظام الجديد، اختياري، حيث سيكون لدى أولياء أمور الطلبة، كامل الحق في اختيار مدرسة مناسبة لأطفالكم في إطار منطقتكم السكنية.



وأشارت المؤسسة أنه بعد إنهاء الطلبة الحلقة الأولى، سوف يمتد نطاق نموذج المدارس الحكومية – المنهاج الدولي ليشمل الصف الخامس والصف السادس في عام 2024. وسوف نتواصل مع أولياء الأمور في حال تم اعتماد إضافة صفوف جديدة من الحلقة الثانية، يستطيع الطالب الانتقال والرجوع إلى المدارس الحكومية التي تتبع المنهاج الوزاري في أي وقت حيث إن لكل طالب ملفاً كاملاً في المؤسسة.



وأفادت المؤسسة بأنه سوف يتم الاحتفاظ بنتائج وتقارير الطلبة في ملفاتهم وسوف يتم معادلتها حسب نظام العلامات المعمول به في المؤسسة، لذا لن يكون هناك أي تأثير على الامتيازات الجامعية للطالب.

وعن دور ولي أمر الطالب في النموذج الجديد، أوضحت المؤسسة أن النموذج الجديد يركز على الشراكة بين المؤسسة والمدرسة وولي الأمر، والاعتماد على دور أولياء الأمور الأساسي في عملية نجاح الطالب وإثراء مهاراته.



وسيتم توقيع عقود شراكة مع أولياء الأمور ضمن المدارس الجديدة لبناء تعاون أكبر بين الأسرة والمدرسة في عملية تقييم المستوى التعليمي للطلاب.

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