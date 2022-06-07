الامارات | وزير الموارد البشرية والتوطين: تجاربنا مع معارض التوظيف «غير مرضية»

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية والتوطين: تجاربنا مع معارض التوظيف «غير مرضية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن الوزارة أجرت عدداً من الدراسات والبحوث لقياس مدى جدوى إقامة فعاليات ومعارض التوظيف، وانتهت نتائجها إلى وجود ضعف في مخرجات هذه المعارض.

وقال الوزير، رداً على مقترح برلماني تقدم به عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، بتنظيم 3 معارض توطين سنوياً، خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم: «أثبتت تجاربنا السابقة مع معارض التوظيف، أن هذه المعارض للأسف لم تكن بحسب التطلعات المرجوة منها، فالنتائج المستخلصة لم تنل رضائنا»، لافتاً إلى أن الآليات والإجراءات التي اقرتها الوزارة حالياً تمثل إضافة مهم لملف التوطين كونها واضحة ويمكن قياسها ودراستها وتحليلها بشكل كامل.

وتشهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي، توجيه 6 أسئلة برلمانية من أعضاء بالمجلس، إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، حول ملفات التوطين، وفرص وآليات التوظيف والعلاوات السنوية في القطاع الخاص.

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