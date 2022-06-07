الامارات | العور: توطين الوظائف في «الخاص» بات «أرخص» من توظيف غير المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن العور: توطين الوظائف في «الخاص» بات «أرخص» من توظيف غير المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور: «إن منظومة التشريعات والقرارات التي اعتمدتها الدولة مؤخراً، في شان توطين الوظائف في القطاع الخاص، كان لها أثر كبير في خفض كلفة استقطاب وتوظيف المواطنين في بعض الوظائف، ولاسيما المهارية».

وأكد الوزير، خلال رده على أسئلة برلمانية، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم، أن كلفة توظيف غير المواطنين في القطاع الخاص أضحت اليوم، أكبر من تكلفة توظيف المواطنين.

وتشهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي، توجيه 6 أسئلة برلمانية من أعضاء بالمجلس، إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، حول ملفات التوطين، وفرص وآليات التوظيف والعلاوات السنوية في القطاع الخاص.

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