الامارات | طقس حار ومغبر

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار ومغبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً وصحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وتظهر بعض السحب شرقاً خاصةً على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:28 والمد الثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 08:18 والثاني عند الساعة 22:11.

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