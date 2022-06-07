الامارات | بلدية دبي: نحرص على تعزيز مكانة الإمارة كأحد أهم مراكز تجارة الأغذية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي: نحرص على تعزيز مكانة الإمارة كأحد أهم مراكز تجارة الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري العمل على تعزيز مكانة إمارة دبي كأحد أهم مراكز تجارة الأغذية عالمياً عبر تطبيق أفضل المعايير والمقاييس المعتمدة في مجال سلامة الأغذية تماشياً مع توجيهات القيادة في توفير كل المقومات التي تكفل رفاهية وسعادة وسلامة أفراد المجتمع، ترسيخا لمكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والعمل على مستوى العالم.

وتزامناً مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يصادف 7 يونيو من كل عام تحت شعار «أغذية أكثر أماناً لصحة أفضل» نظمت بلدية دبي عدداً من الفعاليات والورش العلمية والتوعوية، مؤكدة أن شعار هذا العام يجسد نهجها نحو أهمية تطبيق الإجراءات المختصة بسلامة الأغذية لتعزيز صحة المجتمع عبر تطبيق منظومة متكاملة تضمن تقديم أغذية سليمة وذات جودة عالية في إمارة دبي.

وتعتبر دبي من أهم المراكز لتجارة الأغذية على مستوى العالم وتستقبل منافذها أكثر من ثمانية ملايين طن من الأغذية سنوياً يتم استيرادها من نحو 200 دولة، فضلاً عن تقديمها أكثر من بليون وجبة غذائية سنوياً للسياح الذين يفضلون زيارتها خلال عطلاتهم.

وأكد الهاجري حرص البلدية على تطوير خدمات سلامة الأغذية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بما يضمن التزام المؤسسات بالاشتراطات الصحية والإجراءات الخاصة بنقل المنتجات والمواد الغذائية وتحضيرها وعرضها انطلاقاً من مسؤوليات الدائرة تجاه المجتمع والشركاء وجميع المتعاملين والعاملين والموردين.

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