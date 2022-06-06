الامارات | مدارس خاصة تعلن عن خصومات من 20 إلى 30% على الرسوم الدراسية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تعلن عن خصومات من 20 إلى 30% على الرسوم الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية عن عروض مغرية لتسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل في جميع المراحل الدراسية، شملت خصومات تراوح من 20 إلى 30% على الرسوم الدراسية السنوية، باستثناء الكتب والمناهج والمواصلات، وكثفت المدارس إعلاناتها في الشوارع العامة وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما لاقت رواجاً بين ذوي الطلبة الباحثين عن رسوم دراسية مخفضة.

ورصدت «الإمارات اليوم» إعلانات مدارس خاصة في الطرقات العامة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تروج فيها للخصومات على الرسوم الدراسية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة، الجدد والقدامى، خلال فترة فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل.

وشملت الإعلانات إعفاء من رسوم التسجيل (500 درهم)، شرط أن يدفع 40% من القسط الدراسي الأول عند تسجيل الطالب.

ونشرت مدارس خاصة تطبق نظام الباكالوريا الدولية إعلاناً عن فتح باب التسجيل بخصم على الرسوم الدراسية يصل إلى 30%، وشرحت طبيعة النظام الدراسي ونشرت صوراً لتخرج طلبة العام الدراسي الماضي، ومقاطع فيديو لمرافق المدرسة.

وقال مسؤولو مدارس خاصة لـ«الإمارات اليوم»، فضلوا عدم نشر أسمائهم، إن الإعلان عن الخصومات الدراسية جاء مع فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل، مضيفين أنها تراوح بين 20 إلى 30% وهي تشمل الأشقاء وغيرهم، لكنها تستثني الزي والمناهج والمواصلات، لأن رسومها مستقلة، ولا تتحكم فيها المدارس.

وأضافوا أن خصومات الرسوم الدراسية تراعي المستويات الاقتصادية المختلفة لذوي الطلبة، وتراعي الأسر التي لديها أكثر من طالب.

ولفتوا إلى أن الخصومات ستكون خلال فترة فتح باب تسجيل الطلبة، التي بدأت في 15 مايو الماضي وتستمر حتى 15 يونيو الجاري، فيما لن يكون هناك خصومات إضافية للأشقاء المسجلين في المدرسة، مهما كان عددهم، لأن الخصم سيكون شاملاً.

وأكدوا الإعلان عن الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل فور إغلاق باب التسجيل، مع إمكان زيادة الرسوم في حال موافقة الجهات المختصة، موضحين أن تسجيل الطلبة خلال فترة الخصومات على الرسوم يمثل فرصة كبيرة لذويهم للاستفادة من الرسوم المخفضة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وذكروا أن الخصومات على الرسوم تشمل طلبة الفصول الدراسية وطلبة التعليم عن بُعد، وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة من الجهات المختصة.

وذكروا أن الخصومات على الرسوم تمت بسبب وجود مقاعد شاغرة في الفصول الدراسية.

• الخصومات خلال فترة فتح باب تسجيل الطلبة، التي تستمر حتى 15 يونيو الجاري.

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