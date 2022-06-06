الامارات | محمد بن راشد يعلن انطلاق «مـدارس الأجيال»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعلن انطلاق «مـدارس الأجيال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، انطلاق أول المشروعات التحولية التعليمية «مدارس الأجيال» بعد التغييرات الهيكلية الأخيرة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لقطاع التعليم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على صفحة سموه في «تويتر»، إن «مدارس الأجيال» نموذج ضمن نماذج مختلفة سيتم إطلاقها، حيث تدير مؤسسات تعليمية خاصة، مشهود لها بالكفاءة، بعض المدارس الحكومية. وأضاف سموه: «نستهدف 14 ألف طالب ضمن هذا النموذج»، مؤكداً أن «مدارس الأجيال ستنطلق بمناهج وطنية تشرف عليها مؤسسة التعليم المدرسي، كاللغة العربية والتربية الإسلامية، بالإضافة لمناهج دولية في العلوم والرياضيات تشرف عليها مؤسسات تعليمية خاصة، متميزة بالكفاءة».

وقال سموه إن «الحكومة ستتكفل بكُلفة الطالب بالكامل، مضيفاً أن هناك خطوات ستتبع هذه الخطوة لتطوير مدارسنا وتعليمنا».

وأعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي استحداث وإطلاق نموذج جديد للمدارس الحكومية في الدولة، يمثل مرحلة جديدة وخطوة رائدة في دعم المنظومة التعليمية، وهو «مدارس الأجيال»، الذي اعتمده مجلس الوزراء لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي.

وأكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، أن مشروع «مدارس الأجيال» يعتبر أحد النماذج المتعددة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتوفير خيارات أكبر لأولياء الأمور وتوفير نماذج تعليمية تلبي متطلبات التنمية، في مختلف المجالات.

وقالت إن إطلاق «مدارس الأجيال» يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الإمارات لقطاع التعليم انطلاقاً من دوره الكبير في مسيرة التنمية والتطوير، وضمن خطط تطوير المنظومة التعليمية في الدولة، التي تستهدف توفير مزيد من الخيارات والفرص والنماذج التعليمية لأبنائنا الطلبة، وتأهيل جيل قيادي صانع للمستقبل، باعتبار دعم قطاع التعليم وتطويره عملية مستمرة ومتواصلة.

وستقدم «مدارس الأجيال» تجربة تعليمية فريدة من نوعها بالشراكة مع عدد من مشغلي ومزودي الخدمات التعليمية في القطاع الخاص من ذوي التخصص والخبرة في مجال الإدارة وتطبيق المناهج التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويرسخ نموذج نظام مدارس الأجيال، منظومة القيم الإماراتية والانتماء والهوية الوطنية، ويعتمد مخرجات تّعلم أكثر تطوراً، تجمع بين المناهج الوطنية المعتمدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والاجتماعيات بإشراف مباشر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وبين المناهج الدولية في المواد العلمية، كالرياضيات والعلوم وغيرها، بما يعزز موقع الدولة ضمن المؤشرات العالمية، ومن خلال منظومة تعليمية تلبي متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وإشراك المجتمع في تطوير عملية التعليم والتعلم، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

وسيطبق نموذج نظام مدارس الأجيال على طلبة الحلقة الأولى (الصفوف: من الأول حتى الصف الرابع)، في إطار المرحلة الأولى من تطبيقه، في 10 مدارس مختلفة تحت إشراف تام من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث تستهدف المؤسسة تطبيقه على 28 مدرسة مختلفة، خلال ثلاث سنوات.

وسيتم العمل على توفير صفوف إضافية لهذا النموذج مع تقدم الطلبة الحاليين في رحلتهم التعليمية.

فيما سيستمر تقديم مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والدراسات الاجتماعية المقررة من وزارة التربية والتعليم للصفين الثالث والرابع دون تغيير، على أن يكون تدريسها من قبل معلمين إماراتيين تعزيزاً للهوية الوطنية والقيم المجتمعية.

وقالت سارة بنت يوسف الأميري إن نظام مدارس الأجيال يأتي في إطار سعي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى تطوير نماذج تعليمية متميزة في منظومتها التربوية، بما يخدم خطط التطوير والتحديث التي تمضي بها المؤسسة من أجل تحسين جودة مخرجاتها التعليمية، حيث ستنعكس إيجابيات مشروع تطوير المدارس الحكومية الجديد على المنظومة التعليمية في الدولة، وتكسبها أبعاداً عالمية وتنافسية تعزز جودة المخرجات التعليمية وكفاءة المعلمين ومهارات وإمكانات الطلاب، وفي إطار رؤية تعليم مستقبلية ترتكز على تبني أنواع ونماذج مختلفة للتعليم تناسب طبيعة كل منطقة وإمارة في دولة الإمارات.

وأضافت أن تطبيق هذا النموذج التعليمي المتطور ينسجم مع توجهات الدولة التي ترتكز على جودة المخرج التعليمي، وذلك من أجل استدامة عملية التطوير من خلال توحيد الجهود والرؤى للمضي قدماً في إثراء تجربة الطلبة في قطاع التعليم العام وتعزيز جودة مكتسباتهم التعليمية والمهارية بما يلبي تطلعات الدولة في ملف التعليم.

وتابعت أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ستشرف إشرافاً كاملاً على مدارس الأجيال، وستتابع تطبيق النموذج الجديد، حيث سيتولى ثلاثة مشغلي ومزودي خدمات تعليمية في القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة، إدارة وتشغيل المدارس على مستوى الدولة، وهي (تعليم، الدار، بلوم).

وكشفت الأميري أنه سيتم توقيع عقود شراكة مع أولياء الأمور ضمن المدارس الجديدة من أجل بناء تعاون أكبر بين الأسرة والمدرسة في عملية تقييم المستوى التعليمي للطلاب.

وقالت: «لدينا ثقة تامة بإدراك الجميع أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في المجال التعليمي عالمياً لنكون في الصدارة، وضمن المراكز الأولى دائماً، وهو ما يسير بشكل متوازٍ مع جهود تعزيز الهوية الإماراتية وأصالتها من خلال العمل على تكريسها في أذهان الطلبة وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم، من خلال نظام المدارس الجديد الذي تضم المرحلة الأولى من تطبيقه 10 مدارس، والهدف الوصول إلى 28 مدرسة خلال ثلاث سنوات، فيما ستقوم الحكومة بدعم الطلبة الملتحقين بمدارس الأجيال، وتحمل الرسوم والمصروفات التشغيلية كافة».

وقالت الأميري: «نؤمن إيماناً كاملاً بأن المعلم حجر الأساس في أي نظام تعليمي كفؤ، ونحن نعول عليه في إنجاح هذا المشروع ومتابعة مسيرة العطاء والإبداع الذي يهدف إلى خدمة أبنائنا الطلبة وتحقيق آمال الدولة بأبنائها وتمكينهم لصناعة مستقبلهم، فيما يمثل أولياء الأمور دوراً جوهرياً في تقديم الدعم وإنجاح كل مشروعات التعليم في الدولة، باعتبارهم الشريك الأساسي لدعم المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف وتكامل الأدوار في مسيرة الطلبة، وهو ما ينطبق على دورهم المهم في إنجاح هذا النظام الجديد، وتحقيق أقصى استفادة من أدواته وامتيازاته لصالح أبنائهم الطلبة، ولصالح ترسيخ نظام تعليمي إماراتي ناجح ومتميز».

ومع تطبيق نموذج مدارس الأجيال على طلبة الحلقة الأولى (الصفوف من الأول حتى الصف الرابع) في المدارس المشمولة ضمن المرحلة الأولى، سيتم العمل على توفير صفوف إضافية لهذا النموذج مع تقدم الطلبة الحاليين في رحلتهم التعليمية. كما سيتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والدراسات الاجتماعية من قبل معلمين إماراتيين تعزيزاً للهوية الوطنية والقيم المجتمعية.

واختارت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مجموعة من مدارس الحلقة الأولى في مختلف مناطق الدولة، لتشغيلها من خلال مزودي خدمات تعليمية لهم خبرات عريقة في مجال المناهج الدولية في الدولة، حيث يهدف هذا النموذج إلى منح الطلبة الإماراتيين الملتحقين بالتعليم العام فرصاً تعليمية إضافية وتجربة تربوية ذات أبعاد عالمية.

ويرتكز النموذج الجديد على الشراكة بين المؤسسة والمدرسة وولي الأمر، والاعتماد على دور أولياء الأمور الأساسي في عملية نجاح الطالب وإثراء مهاراته ضمن النموذج الجديد، وفق التزام واضح لتحقيق أقصى استفادة للطالب من مخرجات العملية التعليمية.

• إطلاق «مدارس الأجيال» يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الإمارات لقطاع التعليم.



• مشروع «مدارس الأجيال» يعتبر أحد النماذج المتعددة التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة.



• «النموذج الجديد يمنح الطلبة والأسر فرصاً تعليمية إضافية وتجربة تربوية بإشراف ومتابعة تامة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي».

نائب رئيس الدولة:

• «مدارس الأجيال ستنطلق بمناهج وطنية تشرف عليها مؤسسة التعليم المدرسي.. ومناهج دولية تشرف عليها مؤسسات تعليمية خاصة متميزة».

• «الحكومة ستتكفل بكُلفة طلبة (مدارس الأجيال) بالكامل.. وهناك خطوات ستتبع هذه الخطوة لتطوير مدارسنا وتعليمنا».

مدارس الأجيال

■ نموذج جديد للمدارس الحكومية في الدولة يتم تشغيله بالشراكة مع القطاع الخاص.

■ تشرف على إدارتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بشكل كامل.

■ تمثل مرحلة جديدة وخطوة رائدة في دعم المنظومة التعليمية وسيتبعها تطبيق نماذج متعددة لتوفير مزيد من الخيارات التعليمية.

■ 10 مدارس حكومية تنضم للنموذج الجديد في العام الأول، ويستهدف طلبة الحلقة الأولى.

■ تمتد المرحلة الأولى لثلاث سنوات.. وتستهدف 28 مدرسة.

■ تجمع المدارس بين المناهج الوطنية المعتمدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والاجتماعيات وبين المناهج الدولية كالرياضيات والعلوم.

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