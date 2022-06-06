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الامارات | الإمارات تدين التصريحات المسيئة للرسول في الهند

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، معربة عن استنكارها ورفضها للإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن رفض دولة الإمارات الثابت لجميع الممارسات والتصرفات المنافية للقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

ودعت الوزارة إلى ضرورة احترام الرموز الدينية وعدم المساس بها، والتصدي لخطاب الكراهية والعنف وتعزيز المسؤولية الدولية المشتركة لنشر قيم التسامح والتعايش الإنساني، ومنع أي ممارسات من شأنها تأجيج المشاعر الدينية لأتباع الديانات المختلفة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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