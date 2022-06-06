اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | دفاع مدني الشارقة يطلق حملة "السلامة في المناطق الصناعية" للتوعية باشتراطات الوقاية وإزالة المخالفات

0 نشر
الشارقة- مينا غالي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني الشارقة يطلق حملة "السلامة في المناطق الصناعية" للتوعية باشتراطات الوقاية وإزالة المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، اليوم، حملة السلامة في المناطق الصناعية إذ تعتبر هذ الحملة من الحملات التوعوية  التي تنفذها الإدارة العامة والتي تندرج  ضمن خطة التوعية الرئيسية لعام 2022 خلال فصل الصيف وتستهدف من خلالها أصحاب المصانع  والمستودعات والسكراب والأنشطة الصناعية المختلفة.

وتستمر الحملة لمدة شهر ويقوم فريق الحملة بالتفتيش الوقائي على الاشتراطات الوقائية والسلامة على المنشآت الصناعية بمختلف أنواعها وتوعية أصحاب المنشآت بأهمية الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة وإزالة المخالفات إن وجدت لسلامتهم وسلامة العاملين في هذه المنشآت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا