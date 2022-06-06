الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حملة

أطلقت شرطة عجمان الحملة المرورية الجديدة لمستخدمي الدراجات الكهربائية (السكوتر الكهربائي)، لتعزيز الوعي المروري، وقامت بترجمتها إلى لغات عدة، لضمان تحقيق الأثر المطلوب على الجمهور.

مبادرة

أطلقت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية مبادرة خاصة بأصحاب الهمم، تحت عنوان «قمم وقيم»، ولاقت إقبالاً كبيراً، وتعاوناً من مختلف المؤسسات.

خدمة

شكا متعاملون مع هيئة مياه وكهرباء الشارقة (سيوا)، وجود صعوبة في إتمام خدمة الدفع الإلكتروني عبر التطبيق، وعدم وجود بدائل أخرى، ما يضطرهم إلى التوجه إلى مراكز الخدمة، أو ماكينات الإيداع في المراكز التجارية التي لا تقبل إلا الدفع نقداً.

وفاء

قدم مسؤولون في أحد أندية دوري المحترفين لمسة وفاء لأحد أعضاء المجلس، برفض تعيين بديل له، بعدما تعرض لمرض عضلي تسبب في غيابه عن عمله لفترات طويلة، مشددين على أن موقع العضو سيبقى شاغراً لحين اكتمال عملية شفائه.

مرور

اشتكى سائقون ترك بعض المصلين سياراتهم على جوانب الشوارع المحيطة بالمساجد خلال الصلاة، ما يتسبب في غلق الطريق، وإعاقة حركة المرور في تلك المناطق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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