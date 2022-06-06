الامارات | 25 دولة تعترف وتستبدل رخصة القيادة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 دولة تعترف وتستبدل رخصة القيادة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الداخلية بأنه بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تم التعريف بقائمة الدول التي تعترف وتستبدل الرخصة الإماراتية في أنحاء العالم، وذلك في وضعها ضمن «مرخوص» المتوافرة في صفحة المسافر الإماراتي على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية (www.mofaic.gov.ae) وتطبيقها الذكي (UAEMOFAIC) بحيث يسهل على المتعاملين الدخول إلى مكان واحد توجد فيه كل المعلومات المتعلقة بالاستبدال والاعتراف برخصة القيادة الإماراتية.

وبحسب بيانات «مرخوص» على موقع وزارة الداخلية، فإن هناك 25 دولة حول العالم يمكن للمواطنين فيها استبدال رخصة القيادة الإماراتية، تشمل دولاً أوروبية والصين والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، وهناك 24 دولة تعترف برخصة القيادة الإماراتية.

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