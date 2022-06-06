الامارات | 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات والدنمارك للقبض على سانجاي شاه

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات والدنمارك للقبض على سانجاي شاه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، أن الجريمة الدولية تتطلب تعاوناً دولياً، وقال إن اعتقال سانجاي شاه، المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك، جاء بعد استلام مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الدنماركية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى استمرار الإمارات في التعاون الوثيق والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل الملاحقة الدولية للجريمة.

وأوضح في تصريح له بشأن القبض على سانجاي شاه أنه على مدى العامين الماضيين عملت السلطات الإماراتية عن كثب مع نظيرتها الدنماركية لحشد مجموعة قوية من الأدلة في هذه القضية، وتم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات والدنمارك بشأن هذه القضية على وجه الخصوص.

وأكد أن التزام دولة الإمارات بالتعاون المشترك يتمثل في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022، وهي واحدة من 37 اتفاقية تم توقيعها في السنوات الأخيرة، وتعتزم الإمارات العربية المتحدة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن.

وشدد على أن الإمارات العربية المتحدة تعمل على إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها لحماية الدولة ودعم نزاهة النظام المالي الدولي، وذلك في إطار من التعاون الدولي مع الشركاء.

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