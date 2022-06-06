الامارات | طقس صحو ومغبر

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو ومغبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً وصحواً بوجه عام، مغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار. وتوقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.

ويحدث المد الأول عند الساعة 01:19 والمد الثاني عند الساعة 04:24، والجزر الأول عند الساعة 11:25 والجزر الثاني عند الساعة 22:42. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:35 والمد الثاني عند الساعة 01:42، والجزر الأول عند الساعة 20:58 والثاني عند الساعة 08:18.

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