الامارات | "التربية" تزيد رسوم 3 مدارس خاصة بنسبة 10%

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تزيد رسوم 3 مدارس خاصة بنسبة 10% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأنها وافقت على زيادة رسوم العام الدراسي المقبل (2022-2023)، لثلاث مدارس خاصة، موضحةً أن نسبة الزيادة 10%.

وتخضع المدارس الخاصة في كل من إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، للإشراف المباشر من قبل وزارة التربية والتعليم.

وذكرت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الإمارات اليوم"، أسباباً ومبررات عدة لزيادة الرسوم الدراسية، منها الأعمال التطويرية التي تنفذها المدرسة الخاصة، سواء في البيئة المدرسية أو المناهج، أو زيادة رواتب المعلمين، وغيرها من الأمور التي تخدم العملية التعليمية، وتعزز جودة خدمة التعليم التي يتلقاها الطلبة في المدارس.

وحول عدد المدارس الخاصة الجديدة، بيّنت الوزارة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، انضمت للخدمة 22 مدرسة جديدة، في كل من عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، بينما تلقت الوزارة طلبات ترخيص لمدرستين جديدتين خلال العام الدراسي الجاري.

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