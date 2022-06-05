الامارات | رئيس الدولة يأمر باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يأمر باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن "برنامج الشيخ زايد للإسكان" من خلال مبادرات رئيس الدولة بمبلغ حوالي 2.3 مليار درهم في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة لهم وتحقيق سعادتهم.

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