الامارات | شرطة دبي تدعو إلى التعرف على صورة ضحية حادث دهس

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تدعو إلى التعرف على صورة ضحية حادث دهس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة، الذي توفي اثر حادث دهس في منطقة اختصاص مركز شرطة بردبي، ولم يكن يحمل أي أوراق ثبوتية ومنذ نقلت الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحبها.

ودعا مركز شرطة بردبي، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عن هويته، يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال

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