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الامارات | هندي يعثر على مليون درهم في مصعد بنايته بدبي

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دبي - محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتخيل الموظف الهندي طارق محمود خالد محمود المفاجأة المذهلة التي كانت تنتظره في مصعد البناية التي يقطن بها، وهي حقيبة تحوي مليون درهم، لكن بالرغم من ذلك بحسب مدير مركز شرطة البرشاء العميد عبدالرحيم بن شفيع لم يتردد في اتخاذ القرار المناسب وتوجه إلى المركز لتسليم النقود مدركاً أن صاحبها يبحث عنها بالتأكيد ولا يتذكر أنه نسيها في المصعد.

وحرص مدير مركز البرشاء على تكريم المقيم الأمين مؤكداً أن تصرفه يعكس القيم النبيلة التي يعتز بها المجتمع الإماراتي بجميع شرائحه وفئاته، كما أن التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور على المساهمة كشركاء في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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