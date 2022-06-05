الامارات | هندي يعثر على مليون درهم في مصعد بنايته بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن هندي يعثر على مليون درهم في مصعد بنايته بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتخيل الموظف الهندي طارق محمود خالد محمود المفاجأة المذهلة التي كانت تنتظره في مصعد البناية التي يقطن بها، وهي حقيبة تحوي مليون درهم، لكن بالرغم من ذلك بحسب مدير مركز شرطة البرشاء العميد عبدالرحيم بن شفيع لم يتردد في اتخاذ القرار المناسب وتوجه إلى المركز لتسليم النقود مدركاً أن صاحبها يبحث عنها بالتأكيد ولا يتذكر أنه نسيها في المصعد.

وحرص مدير مركز البرشاء على تكريم المقيم الأمين مؤكداً أن تصرفه يعكس القيم النبيلة التي يعتز بها المجتمع الإماراتي بجميع شرائحه وفئاته، كما أن التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور على المساهمة كشركاء في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار.

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