الامارات | بلدية دبي تحتفل بيوم البيئة العالمي 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تحتفل بيوم البيئة العالمي 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل بلدية دبي مع العالم في يوم البيئة العالمي لعام 2022 تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة ". يهدف هذا الحدث السنوي، الذي تنظمه الأمم المتحدة سنوياً، إلى الجمع بين المجتمعات لرفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية وإلهام المجتمع للاتحاد من أجل كوكب الأرض والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها واتخاذ إجراءات عاجلة للمحافظة على التنوع البيولوجي والمساهمة في إبراز البيئة المحلية والقضايا التي من المهم الوقوف عليها.

وبهذه المناسبة قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي " تحرص بلدية دبي على مواكبة المناسبات البيئية العالمية و الوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات و ذلك بوضع خطط بيئية للمحافظة على جودة عناصر البيئة و مواردها ، وتسعى بلدية دبي لتحقيق التوزان بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما قامت بلدية دبي هذا العام بتنويع محاور الاحتفال لمناقشة و توعية أفراد المجتمع بالأمور الحيوية لتغيير سلوك الأفراد نحو الأفضل و إتاحة الفرص للتفاعل و إحداث إضافة في بيئتنا "

التواصل مع الطبيعية-

تسعى بلدية دبي إلى توفير جميع المتطلبات التي تسهم في تعزيز المحافظة على الأرض والتواصل مع الطبيعة من خلال: مراقبة المحميات الطبيعية وحركة الكائنات عبر أجهزة الرصد لتتبع حركتها وتوفير الملاذ الآمن لها عند زيارة المحميات إلى جانب الرقابة على بقية مصادر التلوث وتنفيذ خطط لحمايتها وإدارة السواحل، وحماية الحياة الفطرية من مصادر التلوث.

حيث تقوم بعمليات الرصد والرقابة البيئية الذكية ويتصدر عمليات الرصد البيئي القمر الاصطناعي البيئي الأول DMSAT والذي يعد بمثابة إنجاز علمي لمراقبة جودة الهواء وبهدف المحافظة على التوازن البيئي وتحديات المناخ.

نشر ثقافة الوعي البيئي-

تحرص بلدية دبي على نشر ثقافة الوعي البيئي تعزيزاً للمحافظة على جودة عناصر البيئة في الإمارة والارتقاء بالبيئة، كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الطبيعية، الأمر الذي يسهم في إثراء ودعم البيئة في إمارة دبي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني السلوك البيئي الإيجابي.

مسابقة يوم البيئة العالمي-

وتزامناً مع يوم البيئة العالمي أطلقت بلدية دبي هذا العام مسابقة الفيديو البيئي القصير والذي تم دعوة كافة فئات المجتمع للمشاركة فيها من خلال تصميم فيديو قصير مدته دقيقة لإبراز جمال المحميات وأهمية المحافظة عليها أو من خلال تقديم نصيحة بيئية.

حصدت المسابقة أكثر من 350 مشاركة تم من خلالها تأهل 20 مشارك للمرحلة النهائية ممن سيتم عرض المقاطع التي تم تصميمها من قبلهم في سينما فوكس سيتي سنتر مردف بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم والتصويت على المقاطع من الحضور من المتأهلين وعوائلهم والجمهور ومن ثم اختيار من نتائج التصويت الفائزين وتكريمهم.

قيادة الدرجات الهوائية من أجل الأرض-

من أجل نشر الوعي البيئي، تم التعاون مع شركة كريم ، Careem BIKE حيث تم السماح لمرتادي محطات كريم ومستأجري دراجات كريم الهوائية بقيادتها من دون رسوم في إمارة دبي في 4 يونيو تضامناً مع يوم البيئة العالمي حيث بلغ مجموع المحطات 147 بمجموع 1447 دراجه، كما تم أيضا عمل نشاط على شاطئ جميرا في تمام الساعة السابعة من الرابع من يونيو لتشجيع الجمهور على ممارسة الرياضة في الطبيعة والحد من استخدام المركبات للتنقل بطرق أكثر استدامة.

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