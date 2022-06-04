الامارات | "علي باي" وسيلة إضافية لدفع تعرفة رحلات مركبات الأجرة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "علي باي" وسيلة إضافية لدفع تعرفة رحلات مركبات الأجرة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير وسيلة إضافية لدفع تعرفة رحلات مركبات الأجرة. في دبي وأشارت الهيئة الى امكانية دفع التعرفة عبر تطبيق "على باي AliPay"، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة عبر التطبيق لتُخصم قيمة التعرفة بشكل تلقائي.

ويمكن لعملاء مركبات الأجرة تحميل التطبيق عبر متاجر آب ستور أو غوغل بلاي أو هواوي آب غاليري.



وأطلقت الهيئة شراكة مع شركة "كريم"، العلامة التجارية لشركة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة في الإمارة، باسم "هلا"، وذلك بهدف رفع كفاءة مركبات الأجرة في الإمارة من حيث سهولة إيجاد المركبات وحجزها إلكترونياً، وتقليص الموعد المتوقع لوصول المركبة.

ووفقاً لمعلومات الهيئة، فإن عدد المركبات المسجلة في تطبيق خدمة "هلا" للحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة بلغ 5500 مركبة، وذلك لتمكين أكبر عدد من المتعاملين من حجز أي مركبة أجرة في دبي عن طريق التطبيق الذي طوّرته شركة كريم.

وتمكن نظام الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة من التغلب على عدد من التحديات، من بينها توصيل الركاب الى مواقع غير دقيقة ومغايرة لوجهتهم المطلوبة بسبب عدم تمكّن السائق من الاستعانة بمعلومات الخرائط الجغرافية.



وكانت تقارير الهيئة قد اشارت الى استحواذ قطاع مركبات الأجرة على النسبة الكبرى من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك خلال عام 2021، والتي بلغت 34% من عدد اجمالي الركاب.



يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقدت في أكتوبر الماضي اتفاقاً مع الشركة العالمية "علي بابا كلاود"، الرائدة في مجال البيانات الضخمة، بهدف تحسين وتطوير خدمات الهيئة في نقل الركاب عبر مختلف وسائل المواصلات العامة من خلال مشروع City Brain الذي تنفذه الهيئة، ويتوقع أن يسهم في زيادة عدد ركاب المواصلات العامة بنسبة 17%، وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة.

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