الامارات | «كهرباء الشارقة»: خطة لتقليل الأعطال ومواجهة انقطاع التيار في فصل الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة»: خطة لتقليل الأعطال ومواجهة انقطاع التيار في فصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لاستقبال أشهر الصيف من خلال عمل الصيانة الدورية لمحطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والصيانة الوقائية لتمديدات شبكة الكهرباء والمحولات في مختلف مناطق إمارة الشارقة حيث تعمل الهيئة بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتطوير شبكات الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكة وتوفير الخدمات بأحدث المواصفات العالمية ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات وتوعية كافة فئات وشائح المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة والمياه.

وأوضح مدير إدارة نقل الطاقة المهندس حمد الطنيجي لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة تسعى لتطوير العمليات التشغيلية والفنية، التي تعمل على مراقبة الشبكة الكهربائية لمدينة الشارقة وتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة للتقليل من الأعطال ومنعها من خلال إجراء جميع المناورات الفنية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى مراجعة وتنفيذ برامج الصيانة وتطوير وتحسين الشبكة الكهربائية والتعامل مع بعض الحالات الطارئة لانقطاع التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

وأكد أن كافة أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والتعديلات تعتمد على تطبيق مفاهيم الصيانة الحديثة التي تشمل الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية لضمان كفاءة تشغيلية عالية مع أعلى درجات السلامة للعاملين وبأقل التكاليف.

وأكدت الهيئة أن كافة فرق الصيانة جاهزة وعلى استعداد وتعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة أية حالات طارئة في كافة مناطق إمارة الشارقة، وتتابع الهيئة عبر فرق التفتيش الإضافات العشوائية التي تضر بالشبكة الكهربائية، وتبذل جهودا كبيرة لمواجهة أية ظروف طارئة، وتعمل على توفير الإمكانيات، واختيار أفضل الكفاءات الفنية وتدريبها وتأهيلها، للعمل في أقسام الصيانة وتراعي أعلى نظم الأمان والجودة في العمل لمواجهة أية ظروف طارئة.

وفي مجال التوعية والتثقيف بأهمية ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة والمياه تستمر الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة لإطلاق برامج ومبادرات مختلفة تستهدف كافة فئات وقطاعات المجتمع واتخاذ إجراءات تخفيض الاستهلاك خاصة في المنشآت والحدائق والمساجد والمصانع ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة بهدف تنمية الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة والمياه أطلقت الهيئة حملة تحت شعار «بالترشيد الكل مسخلك واعي» تتضمن مجموعة من الفعاليات مع مختلف فئات وشرائح المجتمع بهدف إلقاء الضوء على أهمية الاستخدام الأمثل للموارد الحيوية من الطاقة والمياه.

وتتطلع هيئة كهرباء ومياه الشارقة بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات بمستويات عالمية وتحقيق رضا المشتركين ونشر ثقافة الترشيد بين جميع شرائح المجتمع ومختلف الفئات العمرية

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