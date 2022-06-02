الامارات | طقس الغد صحو ورطب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو ورطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز - ي بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:33 والمد الثاني عند الساعة 02:45 و الجزر الأول عند الساعة 09:35 و الجزر الثاني عند الساعة 20:27.

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