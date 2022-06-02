الامارات | وفد من "الشارقة للتعليم الخاص" ومجلس الشارقة للتعليم يزور الطلبة المصابين في حادث السير

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "الشارقة للتعليم الخاص" ومجلس الشارقة للتعليم يزور الطلبة المصابين في حادث السير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة للتعليم الطلبة المصابين من مدرسة الإمارات الوطنية في حادث الأمس، واطمئنوا خلال زيارتهم للمستشفى على أوضاعهم الصحية، متمنين لهم الشفاء العاجل والسلامة.

ووقع حادث سير، صباح أمس الأربعاء، راح ضحيته طالبان في مدارس الإمارات الوطنية، فيما أصيب ثلاثة آخرون، وذلك أثناء ذهابهم إلى المدرسة في مجمع الشارقة.

ونعت مدارس الإمارات الوطنية ببالغ الحزن والأسى الطالبين علي ناصر علي الحافري الكتبي من الصف السادس، ومحمد سيف علي الحافري الكتبي من الصف الرابع، اللذين انتقلا إلى رحمة الله إثر حادث سير أليم أثناء ذهابهما إلى المدرسة فرع مجمع الشارقة صباح أمس 1 يونيو.

وقالت، في بيان لها: «تتقدم أسرة مدارس الإمارات الوطنية لعائلة الطالبين بالتعزية، داعيةً المولى عز وجل أن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان».

وتابعت: «كما ندعو الله بالشفاء العاجل للطلبة خليفة علي سالم الزحمي من الصف الخامس، والطالبة علياء ناصر علي الحافري الكتبي من الصف الأول، والطالبة موزة ناصر علي الحافري الكتبي من رياض الأطفال لإصابتهم في هذا الحادث».

وفور وقوع الحادث، تم نقل جميع المصابين والسائق إلى مستشفى الذيد بالشارقة، حيث توفي الطفلان- وهما أبناء عم- فيما يعد أحدهما الابن الوحيد لوالديه.

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