الامارات | بلدي الشارقة يبحث مع المجلس الاستشاري إعداد مقترحات لمراجعة بعض مهامه

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الشارقة يبحث مع المجلس الاستشاري إعداد مقترحات لمراجعة بعض مهامه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد المجلس البلدي لمدينة الشارقة برئاسة سالم علي المهيري اجتماعا تنسيقيا مع المجلس الاستشاري للإمارة برئاسة علي ميحد السويدي، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله سالم بن حموده الكتبي، وعدد من الأعضاء من كلا المجلسين، ومدير عام بلدية مدينة الشارقة عبيد سعيد الطنيجي، وأمين سر المجلس البلدي ماجد عبدالله بوخاطر وأمين عام المجلس الاستشاري أحمد سعيد الجروان.

يأتي هذه الاجتماع في إطار جهود بلدي الشارقة في السعي لتعزيز التعاون بين كافة مجالس مدن ومناطق إمارة الشارقة وتوحيد الجهود بهدف الارتقاء بالمعايير في كافة الأمور المتعلقة بالظروف الحياتية لسكان إمارة الشارقة .

وأشاد المهيري بما يقوم به المجلس الاستشاري من تطوير للقوانين من خلال المراجعة المستمرة لها، كما أشاد بدوره الرائد في تطوير أداء المؤسسات والجهات الحكومية من خلال مراجعة آلية أعمالها ومناقشتها في الجلسات البرلمانية المفتوحة .

من جهته توجه علي ميحد السويدي بالشكر للمجلس البلدي لعقده هذا الاجتماع وحرصه على تفعيل دور لجان المجلس البلدي من خلال التنسيق مع لجان المجلس الاستشاري وتبادل الملاحظات بما يخدم المصلحة العامة.

وخلال الاجتماع تم عرض استعراض مهام لجان المجلس البلدي والاختصاصات الواردة في اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية لإمارة الشارقة بناء على القرار رقم (33) لسنة 2005 للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حيث جرى تبادل الآراء حول كيفية تفعيل بعض المهام وإعداد مقترحات بشأن مراجعة هذه المهام بالتنسيق مع دائرة شؤون البلديات والمجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة.

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